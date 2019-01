Strausberg (ots) -



Der Finanzminister des Landes Niedersachsen, Reinhold Hilbers, besucht am 18.Januar 2019 das Ausbildungszentrum Munster, um den Grundstein für vier neue Unterkunftsgebäude in der Kaserne Panzertruppenschule zu legen. Mit dieser Feier beginnen umfangreiche Neubaumaßnahmen am Standort Munster mit einem Gesamtvolumen von circa 120 Millionen Euro. Die Unterkünfte entsprechen dem neuen Unterkunftsstandard nach den Vorgaben der "Agenda Attraktivität" des Bundesministeriums der Verteidigung. In Einzelzimmern werden hier später 316 Lehrgangsteilnehmende beherbergt.



