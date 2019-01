Gestern machte eine Meldung die Runde, die nicht direkt etwas mit der Börse zu tun hat, dann aber wiederum doch: N26 hat eine Finanzierungsrunde über 260 Millionen Euro abgeschlossen. Damit steigt die Smartphone-Bank (also eine Bank, die ihre Dienste vorwiegend über Handy-Apps anbietet) zum ersten deutschen Fintech-Unicorn auf. Noch so ein Begriff, der erklärungswürdig ist. Unicorn, das bedeutet Einhorn. Und ein Einhorn-Unternehmen ist ein solches, das mehr als eine Milliarde wert ist und sich noch in der Startup-Phase befindet.

