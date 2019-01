Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. An ihren Gewinnschätzungen für die französische Bank nahm Analystin Anke Reingen nur kleine Änderungen vor. Ihre Prognose für die Dividende 2018 senkte sie jedoch um 2,5 Prozent, basierend auf einer 50-prozentigen Ausschüttungsquote. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervor./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-01-11/13:02

ISIN: FR0000131104