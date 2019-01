Strausberg (ots) -



Schneechaos in Bayern: Gebirgsjäger im Einsatz für die Bevölkerung



Um 5 Uhr morgens des 10. Januar erhalten 30 Soldaten des Einsatz- und Ausbildungszentrums für Tragtierwesen 230 in Bad Reichenhall den Marschbefehl: Sie sind nach Miesbach gerufen worden, um hier das Dach der Grund- und Mittelschule von den schweren Schneemassen zu befreien.



