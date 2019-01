Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das relativ solide wirtschaftliche Umfeld in unserem volkswirtschaftlichen Haupt-Szenario für 20192 sollte die Bonität europäischer Banken weiter stützen, so die Analysten der Helaba.Beim Eigenkapital würden die Analysten allerdings keine nennenswerten Steigerungen mehr erwarten, da insbesondere große Institute inzwischen ihre Zielquoten erreicht hätten oder kurz davor stünden. Ferner sei der Kreditzyklus weit vorangeschritten. Der moderate Zinsanstieg im Jahresverlauf dürfte zwar die Erträge stützen, aber auch für ein Ende der zuletzt historisch niedrigen Kreditrisikokosten sorgen. In manchen Bereichen hätten sich die Risiken bereits merklich erhöht. Gut diversifizierte große Banken dürften diese nach Erachten der Analysten besser abfedern können als kleine Institute mit regionalem Fokus. ...

