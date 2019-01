Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Dovishe Stimmung in den USA: Aus dem Dezember-Protokoll der Federal Reserve geht hervor, dass man sich mit weiteren Zinsschritten Zeit lassen wird, so die Börse Stuttgart.Ein Grund dafür könnten die Warnungen vor einer drohenden Rezession sein, sollten die Zinsen weiter zügig steigen. Dies bedeute mitnichten, dass weitere Zinsschritte ausgeschlossen seien. Nur würden diese wohl nicht so schnell kommen, wie Ende des letzten Jahres noch vom Markt vermutet worden sei. Im vergangenen Jahr sei der Zins viermal um 25 Basispunkte angehoben worden, was den amerikanischen Präsidenten nicht selten habe toben lassen. Es sei davon auszugehen, dass die FED nicht auf den politischen Druck, sondern auf die allgemein schwächer werde Konjunktur reagiert habe. US-Notenbanker Bostic empfehle sogar, in diesem Jahr die Zinsen nur einmal zu erhöhen. ...

