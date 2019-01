Mehr als 300 Milliarden Dollar wollen Autohersteller in den nächsten fünf bis zehn Jahren in die Elektromobilität investieren. Das geht aus einer Reuters-Analyse hervor, die auf öffentlichen Unternehmensdaten basiert. Etwa 45 Prozent der Investitionspläne entfallen auf China. In die Untersuchung eingegangen sind Daten aus den vergangenen zwei Jahren von insgesamt 29 OEMs, die Reuters allesamt einzeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...