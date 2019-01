Der Blick auf den Chart der Lanxess-Aktie zeigt, dass diese in etwa seit Weihnachten wieder steigt. Damals stand die Notierung bei knapp 40 Euro - inzwischen sind es signifikant mehr, so ging die Aktie mit 46,38 Euro am Donnerstag aus dem Xetra-Handel. Dennoch, auf 12-Monats-Sicht hat die Aktie rund ein Drittel an Kurswert verloren (ohne Berücksichtigung von Dividenden). Vielleicht kommt diese Meldung gerade richtig, um dem Aktienkurs weiter Rückenwind zu geben: Am Donnerstag teilte Lanxess mit, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...