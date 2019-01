Am Montag ist High Noon für CONTINENTAL. Die Abstufung seitens der UBS gestern von 205 € auf 130 € vor den Zahlen ist blamabel und die Erkenntnis kommt viel zu spät. Da war ein Analyst im Tiefschlaf. Natürlich ist CONTINENTAL wesentlich mehr wert, wurde aber durch den Testzyklus WLTP und einer schwächeren Nachfrage aus China zurückgeworfen. Am Montag folgen schwache Zahlen sowie ein schwieriger Margen-Ausblick (nicht mehr als 9 % EBIT-Marge). Enttäuschungskurse sind möglich. Auf 10 oder 15 % wollen wir uns nicht festlegen, aber das Gröbste des Rückbaus ist bereits vollzogen. (vs)



