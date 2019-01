Barrick Gold: 2019 startet mit einer Übernahme

Bereits im September letzten Jahres kündigte das weltweit größte Goldabbauunternehmen die Übernahme vom Rivalen Randgold Resources Ltd. an. Letzte Woche wurde der Zusammenschluss perfektioniert um gestärkt ins neue Jahr zu starten.

Barrick Gold: Das weltweit größte Goldbergbauunternehmen

Das im Jahre 1983 in Toronto, Kanada gegründete Unternehmen, ist das weltweit größte Goldbergbauunternehmen. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitern weltweit und Abbaubetrieben in 11 Ländern und auf 4 Kontinenten ist das Unternehmen in der Lage jährlich ca. 200 Tonnen Gold zu fördern. Neben Gold baut das Unternehmen auch Silber und Kupfer ab. 2017 waren die Kanadier in der Lage einen Umsatz von rund 11 Mrd. CAD zu erwirtschaften mit einer Gewinnmarge von 17,17%.

Den vollständigen Artikel lesen ...