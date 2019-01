Nach den Meldungen über den massiven Umbau des verlustreichen Europageschäfts von Ford, steht unter anderem die neue These im Raum, ob es nicht besser sei, wenn der Autobauer sein Europageschäft aufteilt und zum Beispiel seine LKW-Sparte an Volkswagen verkaufe. "Ford braucht keine Einschnitte, sondern einen Deal. Der Verkauf der europäischen Sparte an Volkswagen im GM-Stil wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...