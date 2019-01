Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete das neue Jahr zunächst positiv, bereits am ersten Handelstag schloss der Future 0,81 Prozent im Plus, das erste Jahreshoch wurde am 3. Januar bei 165,10 Zählern erreicht, so die Börse Stuttgart.Am vergangenen Freitag seien die Gewinne jedoch wieder zum Großteil abgegeben worden. Im Verlauf dieser Woche sei der Bund-Future kurzzeitig auf ein Tief von 163,48 Zählern zurückgefallen. Die Unsicherheit an den Aktienmärkten habe sich im Wochenverlauf jedoch positiv auf den Anleihemarkt ausgewirkt. So sei der Bund-Future am Donnerstagmorgen auf über 164,23 Zähler geklettert. ...

