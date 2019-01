Das Börsenjahr ist natürlich auch an der Wall Street erst wenige Tage alt. Wie hierzulande war auch in den USA der Start in 2019 bislang recht ordentlich. So knackte der Dow Jones gestern bereits wieder die 24.000 Punkte-Marke. Doch vor allem für einen anderen Index sind Analysten sehr optimistisch. Für welchen, weiß Roland Hirschmüller von der Baader Bank.