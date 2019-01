Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nordex. Der Windanlagenbauer hat heute den nächsten Großauftrag vermeldet. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Nordex ein Projekt in Indien an Land gezogen. Bei den Verkäufen steht Osram im Fokus. Gestern hatte sich Konzernchef Olaf Berlien sehr skeptisch geäußert. Heute wurde bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüft, ob Osram die Ad-hoc-Pflicht verletzt hat.