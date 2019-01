Wenige Aktien schaffen es, einem bearishen Gesamtmarkt zu widerstehen. Diejenigen, die es allerdings schaffen, sind in aller Regel auch einen zweiten Blick wert. Einer Handvoll deutscher Nebenwerte gelingt genau das, teilweise seit Monaten: Neben dem deutschen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund finden sich dabei mit CR Capital ein Immobilienentwickler, der Informationsdienstleister Medical Columbus sowie der Medizintechniker Eckert & Ziegler. Sie sind Thema der Woche des TSI Wochenupdates. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung startet mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Märkten.