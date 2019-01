Dunkle Wolken am Himmel der Finanzmärkte? Keine Aufhellung in Sicht? Genau so sieht es der US-Ökonom Stephen Roach, Dozent an der renommierten Yale School of Management. Er gilt als ausgewiesener China-Kenner und hat gegenüber dem Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC seine Einschätzungen für die anstehende US-Berichtssaison abgeben. Diese seien äußerst pessimistisch ausgefallen, wie das Finanzportal "finanzen.net" am Freitag berichtete.

Baldiges Ende des Handelsstreits?

Die Auswirkungen ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...