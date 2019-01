Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem iShares USD Corp Bond SRI 0-3yr UCITS Hedged (Acc) ETF könnten Anleger an der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen partizipieren. Die Anleihen würden von Unternehmen weltweit ausgegeben, die über ein vergleichsweise hohes ESG-Rating in ihrem Wirtschaftssektor und Investment-Grade-Status verfügen würden. Die Anleihen im Referenzindex hätten eine Höchstlaufzeit von drei Jahren und müssten einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen US-Dollar aufweisen. Unternehmen, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen hätten, würden hingegen nicht berücksichtigt. ...

