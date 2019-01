Wien (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management Österreich verstärkt ab 1. Januar 2019 das Team in Wien mit Thomas Zimmerl, der die gute Entwicklung im institutionellen Geschäft am österreichischen Markt weiter ausbauen soll, so die Experten von "FONDS professionell".Zimmerl habe nach seinem Studium an der WU-Wien in der Kommunalkredit als Vorstandsassistent begonnen und sei danach bei der UBS Investment Bank in London tätig gewesen. Anschließend sei er bei Credit Suisse und Morgan Stanley in London im Bereich Institutional Sales beschäftigt gewesen. Zuletzt sei er Partner bei Hyphen Alternative Advisors in Wien gewesen. ...

