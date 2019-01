=== M O N T A G, 14. Januar 2019 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien *** 08:30 DE/Continental AG, Eckdaten zum Jahresergebnis, Hannover *** 11:00 EU/Industrieproduktion November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November 12:00 DE/Bundestags-Europaausschuss, Öffentliche Anhörung zum Brexit-Übergangsgesetz, Berlin *** 13:20 DE/CDU, PK zum Abschluss der Vorstandsklausur, Potsdam 14:00 DE/SPD-Generalsekretär Klingbeil, PK nach Vorstandssitzung, Berlin *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/Bundesfinanzminister Scholz, Treffen mit Länder-Finanzministern zur Grundsteuer, Berlin *** - GB/Brexit-Debatte im Parlament (bis 15.1.), London - DE/AfD, Abschluss Europawahlversammlung (seit 11.1.), Riesa - US/North American International Auto Show, Pressetage (bis 15.1.), Detroit - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 15. Januar 2019 02:00 DE/Verdi, Warnstreik des Sicherheitspersonals am Frankfurter Flughafen (bis 20:00) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt *** 08:30 FR/Total SA, Trading Statement 4Q, Courbevoie 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über Ausgleichszahlung wegen Flugverspätung aufgrund eines mehrstündigen Systemausfalls an sämtlichen Abfertigungsschaltern eines Terminals, Karlsruhe *** 10:00 DE/Destatis, PK zum BIP 2018, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Sanktionen im SGB II", Karlsruhe *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 EU/EZB-Präsident Draghi, Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Einführung des Euro, Straßburg *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York 13:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Future Forum Europe, Berlin *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar 16:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Vorstellung des EZB- Jahresberichts 2017, Straßburg 17:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rochester Economic Summit 18:00 DE/Deutsche Bank AG, Neujahrsempfang mit Vorstandschef Sewing, Berlin 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Braunkohleländer, Gespräch zum Kohleausstieg, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2019 stimmberechtigt im FOMC), Kansas City 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Plano Chamber of Commerce *** 20:30 GB/Parlament stimmt über Brexit-Abkommen ab, London *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar M I T T W O C H, 16. Januar 2019 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/EY Real Estate, Vorstellung Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2019, Frankfurt 10:30 DE/DIW, PG zum "Managerinnen-Barometer 2019", Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Dezember *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/OECD, Studie zur sozialen und wirtschaftlichen Integration von Zuwanderern, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Konferenz "Stadt.Land.Digital", Berlin 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember *** 16:00 US/Lagerbestände November (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh - CN/Bundesfinanzminister Scholz, Reise zu deutsch- chinesischem Finanzdialog (bis 18.1.), Peking - EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Debatte nach Brexit-Abstimmung in London, Straßburg D O N N E R S T A G, 17. Januar 2019 *** 07:30 DE/Metro AG, Umsatz 1Q, Düsseldorf *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresumsatz, Hamburg *** 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 12:00 IE/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede bei der Risk Management & Supervisory Conference, Dublin *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 18:00 DE/Leibniz-Gemeinschaft, Wirtschaftsgipfel zu "Das Ende des Multilateralismus? - Die Zukunft des Welthandels", Berlin *** 22:01 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 22:03 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2018, London - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 18. Januar 2019 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:05 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim New Jersey Bankers Association's Economic Leadership Forum, Somerset *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Andorra (S&P), Finnland (DBRS), Österreich (Fitch), Rumänien (Moody's), Russland (S&P), Tschechien (S&P) S A M S T A G, 19. Januar 2019 *** 10:00 DE/CSU, Sonderparteitag mit Wahl eines neuen Vorsitzenden, München - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

