=== M O N T A G, 21. Januar 2019 *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember 11:00 DE/Bundesverband Windparkbetreiber Offshore, Ausbauzahlen 2018 für Windkraft Offshore, Berlin *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:30 DE/IG Metall, Jahres-PK, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel - DE/Beginn der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder, Berlin - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 22. Januar 2019 *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q, Luton *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember 10:30 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Jahresauftakt-PK, Frankfurt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember *** 22:07 US/IBM Corp, Ergebnis 4Q, Armonk *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron, Unterzeichnung des Aachener Vertrags, Aachen *** - EU/Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel - CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 25.1.), Davos M I T T W O C H, 23. Januar 2019 06:45 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz, Frauenfeld *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis, Veldhoven 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts D O N N E R S T A G, 24. Januar 2019 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle - US/Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 4Q, New York F R E I T A G, 25. Januar 2019 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis, Vernier 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar 10:00 DE/Oberlandesgericht Stuttgart, Verhandlung Schutzgemeinschaft für Bankkunden vs. Mercedes Benz Bank AG zu Verbraucherdarlehens- verträgen (bundesweit erster Termin in einem Musterfeststellungsverfahren) *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch und Moody's), EFSF (DBRS), ESM (DBRS), Malta (Moody's), Niederlande (DBRS), Slowakei (S&P) ===

