Zum YouTube-Kanal der BX Swiss: https://www.youtube.com/channel/UCt-H_CHp388z-4df3yJr-Jg Zur BX Swiss: https://www.bxswiss.com/ Der Start in das laufende Börsenjahr war für den Schweizer Leitindex nicht unerfreulich. Im Gegenteil: In den ersten Handelstagen konnte der SMI doch recht deutlich zulegen. Und das könnte, meinen zumindest Analysten, in den kommenden Monaten noch weiter gehen. Weshalb, erläutert David Kunz, Managing Director bei der BX Swiss, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.