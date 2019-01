Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation - Partizipieren Sie an der Upside!

Mit einer Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation hat der Anleger die Möglichkeit, im Gegensatz zu einer "klassischen" Protect Multi Aktienanleihe, zusätzlich an der durchschnittlichen Wertentwicklung der Basiswerte zu partizipieren.



Sollte es während des Beobachtungszeitraums nicht zu einem Berühren oder Unterschreiten der festgesetzten Barriere kommen, so erhält der Anleger am Ende der Laufzeit einen Geldbetrag, welcher sich auf Basis der durchschnittlichen Wertenwicklung aller Basiswerte errechnet, mindestens jedoch den Nennbetrag, ausbezahlt.



Notiert allerdings mindestens einer der Basiswerte im Beobachtungszeitraum auch nur einmal auf oder unter der festgelegten Barriere, erhält der Anleger am Ende der Laufzeit einen Barausgleich bzw. eine physische Lieferung von Aktien. Grundlage für diese Berechnung ist hierbei die Wertentwicklung des Basiswerts mit der schlechtesten Performance. Daneben erhält der Anleger unabhängig von der Wertentwicklung der Basiswerte an den Zinsterminen eine Zinszahlung auf den Nennbetrag.



Aktuell haben Sie die Möglichkeit eine Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation auf Alibaba Group, Amazon.com, Wirecard oder auf BMW, Continental, Daimler, Volkswagen zu zeichnen. Zeichnungsfristende ist hierbei der 28.01.2019 (15:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main).



Protect Multi Aktienanleihen mit Partizipation können für Anleger interessant sein, die eine feste Kuponzahlung erhalten und gleichzeitig an steigenden Kursen der zugrundeliegenden Aktien partizipieren möchten.



