Linz (pta015/11.01.2019/15:00) - - · Börselisting ab dem 21.1.2019 · Übernahme der CONDA AG · Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2019 auf rund EUR 6 bis 7 Mio erwartet



Die startup300 AG hat heute den Antrag auf Einbeziehung aller 1.914.583 Aktien in den Dritten Markt der Wiener Börse für das Handelssegment "direct market plus" gestellt. Die Aktien der startup300 AG werden ab dem 21. Jänner 2019 gehandelt und der Referenzpreis wurde mit EUR 10,00 pro Aktie angesetzt.



Die startup300 AG entwickelt und betreibt ein Ökosystem, die Start-ups und innovative Unternehmen mit Räumen, Kapital, Veranstaltungen, Beratung und Dienstleistungen dabei unterstützt, neue Geschäftsmodelle in der digitalen Transformation zu entwickeln oder bestehende zu verändern. Die startup300 AG hält außerdem Beteiligungen an strategischen Partnern und Start-Ups.



Die startup300 AG und ihre Tochterfirmen haben im Geschäftsjahr 2018 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 4 Mio. erwirtschaftet. Im laufenden Jahr will das Unternehmen auch durch Zukäufe das Geschäft ausbauen.



Im ersten Halbjahr 2019 wird die Übernahme der CONDA AG abgeschlossen durch eine Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital. Der Transaktion wurde ein Ausgabebetrag von EUR 11,57 je startup300-Aktie zu Grunde gelegt.



Der Vorstand erwartet, durch die geplante Entwicklung den Umsatz im Geschäftsjahr 2019 auf rund EUR 6 bis 7 Millionen steigern zu können.



Linz, am 11. Jänner 2019 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER STARTUP300 AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



