An der Wall Street deutet sich nach zuletzt erfolgreichen Handelstagen ein ruhiger Start in den Handelstag an. Folgende Einzelwerte stehen heute im Fokus: Apple, Facebook, Netflix, Alibaba, Starbucks und Activision Blizzard. Außerdem gibt Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.