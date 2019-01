(shareribs.com) Sacramento 11.01.2019 - Seit einem Jahr ist Cannabis in Kalifornien vollständig legalisiert. Die Hoffnungen an den Markt waren enorm, was die Enttäuschung nun umso größer scheinen lässt. Die Steuerprognosen im neuen Haushalt Kaliforniens liegen deshalb weit unter dem Vorjahresniveau. Hunderte Millionen von Dollar hat Kalifornien aus den Steuereinnahmen von legalem Cannabis erwartet. ...

