Maxhütte-Haidhof (ots) - Bereits seit Mai 2018 bietet Netto Marken-Discount als eines der ersten deutschen Handelsunternehmen eine eigene Haltungskennzeichnung im Eigenmarken-SB-Segment. Diese transparente Kennzeichnung wird Netto nun sukzessive durch eine vom gesamten Einzelhandel gemeinsam entwickelte Lösung ersetzen. Dieser Schritt soll den Verbrauchern eine bessere Orientierung bieten. Netto wird ab Anfang April 2019 verpackte SB-Fleisch- und SB-Wurst-Eigenmarkenprodukte schrittweise mit der brancheneinheitlichen Kennzeichnung anbieten. Kunden erfahren dank der bisherigen sowie neuen Haltungskennzeichnung Details zur Tierhaltung der jeweiligen Produkte. Das neue Kennzeichnungssystem besteht weiterhin aus vier Stufen und wird auf Verpackungen von Schweine-, Geflügel- und Rinderartikeln angewendet. Die Organisation und Kontrolle erfolgt über die Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH, die zudem Trägerin der Initiative Tierwohl ist.



Die Kennzeichnung "Haltungsform" verdeutlicht anhand der vierstufigen Kategorisierung - basierend auf bestehenden Qualitäts-, Tierwohl- und Biosiegeln - auf einen Blick, nach welcher Haltungsform die Tiere gehalten wurden. Die Stufen auf einen Blick:



- Stufe 1 "Stallhaltung": Hier werden die gesetzlichen Vorgaben bzw. die QS- (Qualität und Sicherheit GmbH) oder vergleichbare Standards erfüllt. - Stufe 2 "Stallhaltung Plus": Die Haltung erfüllt höhere Tierwohlstandards, wie zum Beispiel zehn Prozent mehr Platz im Stall und weiteres Beschäftigungsmaterial. - Stufe 3 "Außenklima": Die Tiere bekommen zum Beispiel noch mehr Platz und Frischluft-Kontakt. - Stufe 4 "Premium": Die Tiere haben noch mehr Platz und zudem Auslaufmöglichkeiten. Auch Bio-Fleisch wird in diese Stufe eingeordnet.



Die Vereinheitlichung der Haltungsform ist grundsätzlich mit dem geplanten staatlichen Tierwohllabel vereinbar. Weitere Informationen finden Verbraucher auf http://haltungsform.de.



Für faire Haltungsbedingungen und mehr Tierwohl



Das Thema Tierwohl und dessen kontinuierliche Weiterentwicklung sind wesentlicher Teil der ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung von Netto Marken-Discount. So gehört Netto seit 2015 zu den Gründungsmitgliedern der Initiative Tierwohl. Unter dem Motto "Gemeinsam verantwortlich handeln" haben sich in der Initiative Tierwohl wichtige Partner der gesamten Wertschöpfungskette in der Schweinefleisch- und Geflügelfleischbranche in einem freiwilligen Aktionsbündnis zusammengeschlossen, um das Tierwohl in der Nutztierhaltung in Deutschland Schritt für Schritt aktiv und flächendeckend auszubauen. Neben der Unterstützung der Initiative Tierwohl setzt Netto Marken-Discount ein weiteres Zeichen für ein besseres Leben von Nutztieren und listet in seinem Sortiment Fleischartikel mit dem Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz", das vielen Tieren zu besseren Haltungsbedingungen verhilft.



Darüber hinaus arbeitet Netto Marken-Discount ausschließlich mit zertifizierten Lieferanten zusammen, die regelmäßig durch entsprechende Institutionen wie IFS oder Qualität und Sicherheit GmbH (QS) kontrolliert werden. Zudem verzichtet Netto im Eigenmarken-Bereich auf tierwohlgefährdende Maßnahmen wie etwa das Schnabelkürzen bei Legehennen, Stopfmast und Lebendrupf im Geflügelsegment sowie den Verkauf von Wachteleiern oder Mastkaninchen aus Käfighaltung. Darüber hinaus bietet Netto Marken-Discount auch Hähnchen aus verbesserter Haltung von Privathof oder FairMast an.



Nachhaltiges Engagement mit dem WWF



Seit 2015 treffen Verbraucherinnen und Verbraucher bei Netto Marken-Discount immer häufiger den WWF-Panda: Im Rahmen der Partnerschaft von Netto mit dem WWF Deutschland (World Wide Fund For Nature) tragen bereits über 380 Eigenmarken-Produkte von Netto das Logo der Natur- und Umweltschutzorganisation. Gemeinsames Ziel ist es, immer mehr Kunden für die umweltverträglicheren Alternativen zu gewinnen. Netto Marken-Discount hat mit insgesamt über 300 Artikeln zudem das größte Bio-Sortiment aller Discounter in Deutschland. Dazu gehören allein über 230 Bio-Produkte der Netto-Eigenmarke "BioBio".



Netto Marken-Discount im Profil:



Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.200 Filialen, rund 75.150 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 13,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit über 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.



Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seines nachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch die Spendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 4.900 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.



OTS: Netto Marken-Discount AG & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72216 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72216.rss2



Pressekontakt: Netto Marken-Discount AG & Co. KG Christina Stylianou Tel.: 09471-320-999 E-Mail: presse@netto-online.de www.netto-online.de