München (www.fondscheck.de) - Gleich vier ETFs von J.P. Morgan mit dem Fokus Nachhaltigkeit sind ab sofort an der Deutschen Börse handelbar, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Einziger Aktienfonds darunter sei der ETFS (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF (ISIN IE00BF4G6Z54/ WKN A2DWM5), der mit einer aktiven Anlagestrategie in Unternehmen mit Schwerpunkt in den Schwellenländern investiere. Die laufenden Kosten lägen bei 0,3% p. a. und damit über denen der drei Renten-ETFs mit jeweils 0,19%. Diese würden Investmentgrade-Anleihen mit hohen ESG-Ratings abbilden und sich in der geografischen Ausrichtung und der Laufzeit der Bonds unterscheiden. ...

