Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US98105T1043 Woori Bank 11.01.2019 US9810641087 Woori Financial Group Inc . 14.01.2019 Tausch 1:1

GB00BD8QVH41 InterContinental Hotels Group PLC 11.01.2019 GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group PLC 14.01.2019 Tausch 20:19

CA5667241007 Wayland Group Corp. 11.01.2019 CA9442041062 Wayland Group Corp. 14.01.2019 Tausch 1:1