NEW YORK (Dow Jones)--21st Century Fox hat kein Interesse an den regionalen Sportsendern, die der Unterhaltungskonzern Disney auf Anordnung des US-Justizministeriums verkaufen muss. Die Walt Disney Co muss sich von den 22 Sendern trennen, um die Genehmigung für die über 70 Milliarden US-Dollar teure Akquisition von Film- und Fernsehgeschäften von Fox zu erhalten.

Das Justizministerium hatte den Verkauf zur Auflage gemacht, weil es eine zu große Marktmacht in der Sportübertragung fürchtet. Disney ist Mehrheitseigentümer des Sport-Netzwerks ESPN. Zu den Kaufinteressenten gehörten die Sinclair Broadcast Group Inc und der Rapper und Schauspieler Ice Cube.

Laut Schätzungen von Guggenheim Securities haben die Regionalsender einen Wert von 25 Milliarden Dollar. Einige potenzielle Bieter und Branchenbeobachter rechnen eher jedoch mit Verkaufserlösen zwischen 16 Milliarden und 20 Milliarden Dollar, je nachdem, welche Sender zusammen verkauft werden.

January 11, 2019 10:47 ET (15:47 GMT)

