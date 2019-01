Der Dax hat am Freitag seinen jüngsten Gewinnen Tribut gezollt und etwas nachgegeben. Der deutsche Leitindex schloss 0,31 Prozent tiefer bei 10 887,46 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich gleichwohl ein Plus von 1,11 Prozent. Bereits in der verkürzten Handelswoche nach den Neujahrsfeierlichkeiten hatte das Börsenbarometer zugelegt. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, gab am Freitag um 0,18 Prozent auf 22 669,27 Punkte nach.

"Trotz des freundlichen Dax-Verlaufs seit Jahresanfang sind die Gewinnmitnahmen zum Wochenende hin moderat", sagte Thorsten Engelmann, Aktienhändler bei der Investmentbank Pareto. Denn in der nächsten Woche, wenn das britische Unterhaus über den Brexit-Vertrag abstimmen wird, dürften sich die Sorgen um die Art und Weise des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union wieder verstärken. Zudem haben die Zoll-Gespräche zwischen den USA und China noch keine endgültige Einigung gebracht./la/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0247 2019-01-11/17:48