(shareribs.com) Toronto 11.01.2019 - Der kanadische Produzent Aphria lag in den vergangenen Wochen unter Druck. Ein Short Seller hat das Unternehmen attackiert, eine feindliche Übernahme muss abgewendet werden. Der CEO hat am Freitag seinen geplanten Rückzug bestätigt. Bereits am Donnerstagabend berichteten kanadische Medien über den Rückzug des CEOs von Aphria Vic Neufeld. Dieser Schritt wurde vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...