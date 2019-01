Die Baader Bank hat das Kursziel für die Aktie der Software AG vor einem Kapitalmarkttag von 54 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef Sanjay Brahmawar dürfte seine Ideen und strategischen Vorstellungen für den Softwarekonzern erläutern, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl reduzierte Woller seine Prognosen bis 2020 leicht, um dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und den jüngsten Veränderungen im Management Rechnung zu tragen./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 15:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

