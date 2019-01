Schüpfheim (ots) - Die Schweizer Volkswirtschaft hat letztes Jahr

um 2,5 Prozent zugelegt. Auch die Luzerner Unternehmen können auf ein

erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Für 2019 werden

Wachstumsraten von bis zu 1,5 Prozent erwartet. Die Zukunft stellt

die Unternehmen jedoch vor ökonomischen und digitalen

Herausforderungen.



Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft

betreffen. Dieses Bonmot gilt natürlich auch für die zukünftige

Entwicklung hinsichtlich Digitalisierung. Als Buzz Word hat es sich

bereits bestens etabliert. Was ist davon zu halten?



Es ist schwierig, die genaue Entwicklung vorauszusagen und

ehrlicherweise würde es sich hierbei eher um einen Blick in die

Kristallkugel handeln. Befragt man regionale Unternehmen, können

dennoch gewisse Anhaltspunkte herbeigezogen werden. Das Unternehmen

Kistag kann als Beispiel genannt werden.



Das Entlebucher Unternehmen bietet ihren Kunden Kisten und

Verschläge, Klick-Boxen, Bodensysteme mit Dämmung, Spezial-Paletten

und einen Verpackungs-Service an. Daneben ist das traditionsreiche

Unternehmen auch im Innenausbau tätig. Dieses Jahr feiern die

Entlebucher ihr 80- jähriges Bestehen. Wie kann sich ein Unternehmen

mit einer traditionsreichen DNA der digitalen Transformation stellen?



Agilität und Flexibilität sind gefragt



Julien Hertli, Geschäftsführer der Kistag, konstatiert bei vielen

Unternehmen ein Umdenken. So sei das Thema Digitalisierung bei vielen

KMU angekommen und werde seriös diskutiert. Dabei fügt er an:

"Obschon die KMU nicht die Digital Shapers darstellen, sind diese

stets bemüht, neue Technologien zu prüfen und gegebenenfalls

umzusetzen."



Eine grosse Herausforderung sei der Sinneswandel, die sogenannte

Kultur- Transformation. Das Mindset, die Kompetenzen und das

Verhalten sind dabei wichtige Aspekte. Zudem unterstreicht Julien

Hertli die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Business Partnern. "Da

wir in einigen Bereichen die Kompetenzen nicht selber aufbauen

können, sind wir auf verlässliche Partner angewiesen." Das

Spannungsfeld zwischen der Kostendisziplin, Sicherheit und

Nachhaltigkeit stelle diesbezüglich eine grosse Herausforderung dar.



Quick Wins und Proof Points



Dass der Kulturwandel einen entscheidenden Faktor darstellt,

leuchtet durchwegs ein. Wie können allerdings Produkte aus Holz

"digitalisiert" werden? Julien Hertli gibt darauf folgende Antwort:

"Es geht freilich nicht nur um die Frage, wie und ob Produkte oder

Dienstleistungen digitalisiert werden können. Wir sprechen über

ganzheitliche Themen wie Geschäftsmodelle oder Prozesse. Wir möchten

in Zukunft dem Kunden die Möglichkeit geben, die Art der

Kommunikation selber zu wählen."



Das Thema EDI könne diesbezüglich als interessantes Beispiel

genommen werden. Zudem hat sich die Kistag als Ziel gesetzt, die

betriebsinternen Abläufe papierlos zu gestalten. Am Schluss ist es

jedoch wichtig, dass alle Mitarbeitenden am gleichen Strick ziehen.

Deshalb seien Erfolgserlebnisse im Laufe der Transformation sehr

wichtig.



