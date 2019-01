Es wird noch turbulent genug zugehen…

Am heutigen Freitag musste der DAX Kursverluste verkraften, allerdings hielten sich diese in Grenzen, so dass in der kommenden Woche der Angriff auf die psychologisch wichtige 11.000-Punkte-Marke relativ schnell erfolgen könnte.

Das war heute los. Nach den Börsenturbulenzen im vergangenen Jahr und einigen unruhigen Tagen zu Beginn des Börsenjahres 2019 ließen DAX-Anleger die erste volle Handelswoche des Jahres ruhig ausklingen. Es dürfte jedoch nicht lange dauern, bis wieder etwas mehr Bewegung in den Markt kommt. Die Brexit-Abstimmung am kommenden Dienstag dürfte Anleger weltweit beschäftigen. Außerdem bleibt die Frage, ob sich China und die USA im Handelsstreit tatsächlich einigen können, während zur gleichen Zeit in den USA ein Regierungsstillstand tobt. Außerdem wirft die Berichtssaison für das vierte Quartal 2018 ihre Schatten schon voraus.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute insbesondere die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) überzeugen. Das Papier legte zeitweise etwas mehr als 3 Prozent an Wert zu. In dieser Woche hatten sich gleich mehrere Analysten positiv zu den Aussichten des Immobilienkonzerns geäußert und der Aktie damit auch zum Ende der Handelswoche ordentlich Auftrieb verliehen.

