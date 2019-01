Mit OBSBOT Tail werden Sie gleichzeitig zum Schauspieler, Regisseur und Kameramann



Las Vegas (ots/PRNewswire) - Remo Technology (http://remo-ai.com/), Entwickler von Kameras, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, stellte anlässlich der CES am 8. Januar das Produkt OBSBOT Tail vor, die weltweit erste selbständig arbeitende KI-basierte Kamera.



OBSBOT Tail mit einer kompakten Größe von nur 18,5 cm x 8,4 cm wurde entworfen, um die aktivsten Momente des Lebens auch ohne Kameramann oder häufig wechselnde Einstellungen einzufangen und ist mit 3-achsiger kardanischer Aufhängung und optischem Zoomobjektiv ausgestattet. Halten Sie die perfekte Bildkomposition fest - beim Tanzen, Skaten, Live-Streaming oder dann, wenn Sie Kinder in ihren täglichen Aktivitäten filmen möchten -, ohne dass dabei jemals das Bild abgeschnitten wird.



Eingebettet in ein hochentwickeltes KI-System, das auf einem HiSilicon-Hi3559A-Prozessor basiert, nimmt OBSBOT Tail Videos in 4K-Auflösung und Fotos in 12MP-Auflösung auf, während Videos in einer Qualität von bis zu HDR10 wiedergegeben werden können; die Kamera stellt außerdem eine Reihe von komplexen KI-Aufnahmemodi zur Verfügung, mit denen der Benutzer die volle Kontrolle darüber hat, wie eine Aufnahme zusammengestellt wird, während OBSBOT Tail die schwierige Aufgabe des Aufnehmens übernimmt.



"OBSBOT Tail ist eine bahnbrechende Kamera, die anspruchsvolle Filmtechniken und das Filmen komplexer Bewegungen auf Knopfdruck für jedermann möglich macht", sagte Bo Liu, CEO und Gründer von Remo Technology. "Wir haben mit Dutzenden von Tanzgruppen, Straßensportteams und Vloggern zusammengearbeitet, um eine Kamera zu entwerfen, die Bewegungen wirklich einfangen kann. Unser Wunsch ist es, dass Personen mit OBSBOT Tail ihre Kreativität spontan durch Videos ausdrücken können, ohne dabei andere Personen um Hilfe bitten oder sich mit dem komplexen Prozess des Einrichtens oder Anpassens der Kamera beschäftigen zu müssen."



Das 2016 gegründete Unternehmen Remo Technology mit Hauptsitz in Shenzhen, China und einem Forschungszentrum in Hangzhou, China entwickelt Kameras, die sich mit neuen Ideen und Technologien, wie etwa durch den Einsatz von KI-Systemen, über die Grenzen der traditionellen Kamerabranche hinwegsetzen. Als Hauptmarke von Remo Tech hat "OBSBOT" der Welt im Januar 2019 die erste Auto-Director-KI-Kamera "OBSBOT Tail" vorgestellt.



