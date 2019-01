München (ots) -



Patrick De Souza Campelo Feldmann alias PATROX gewinnt am gestrigen Donnerstag, 10.01.19, in einem spannenden Finale die erste Ausgabe der ProSieben Show "Masters of Dance", sowohl im Einzel- als auch im Team-Wettbewerb. In einem technisch hoch anspruchsvollen Solo-Finale zeigte er noch einmal den Juroren und Publikum was in ihm steckt. Er siegte eindeutig und sicherte sich die 50.000 Euro Siegprämie.



PATROX ist ein Multitalent mit erstklassigen Referenzen. Er ist ein erfolgreicher Tänzer und Entertainer ("Das Supertalent" und "Got To Dance") der inzwischen seine Fans mit eigenem YouTube Kanal und zahlreichen Videos begeistert. Erfolg als Headcoach für Breakletics und Auftritte für "2H2B Crew" und den "Flying Steps" runden sein Profil ab.



Mit einer Kombination aus Tanzakrobatik und Entertainment hebt sich PATROX aus der Menge hervor. Bruce Darnell lobt den leidenschaftlichen Tänzer mit den Worten... 'Ich habe noch keinen Besseren gesehen".



Auf fröhliche und herzliche Art und Weise schafft PATROX es seinen Zuschauern ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und auf hohem Niveau zu unterhalten. Ob als Tänzer, Entertainer oder Moderator, der energiegeladene Tänzer begeistert seine Fans durch individuell zugeschnittene Tanzperformances.



Zitat PATROX: "Ich bin 29 Jahre alt und versuche die Welt ein Stück besser zu machen. Ich mache alles im Bereich Entertainment, Tanz, Sport, Comedy, Schauspiel, Motivation und was mit viel Spaß und Freude zu tun hat. Das größte für mich ist, wenn ich den Menschen ein Lachen schenken kann um sie stark zu machen für den Alltag." WeheyHaveAGoodDay



