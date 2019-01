Vicenza, Italien (ots/PRNewswire) -



Es sind nur noch wenige Tage bis zur Vicenzaoro, einer der weltweit führenden internationalen Schmuckmessen, die von der IEG (Italian Exhibition Group) veranstaltet wird. In Vicenza, einem der wichtigsten Goldmanufakturbezirke Italiens und UNESCO-Weltkulturerbe, wird die Vicenzaoro Tausende von Schmuckexperten aus etwa 130 Ländern zusammenbringen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/806824/IEG_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_ Group_Logo.jpg )



Vom 18. bis zum 23. Januar wird die Boutique-Messe die Designs und Modetrends der Schmuckwelt für das neue Jahr enthüllen. Das globale Ereignis wird der Branche als Drehscheibe dienen und die exklusivsten Marken aus der ganzen Welt mit erstklassigen Käufern zusammenbringen, was Meinungsführern einen Raum eröffnet, um Informationen zu teilen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und Trends zu setzen.



Die Ausgabe Januar 2019 wird sich um das zunehmend wichtige Thema einer "nachhaltigen Kreativität" in der Branche drehen und informative Gesprächsrunden und Gipfeltreffen beinhalten. VISIO.NEXT wird beispielsweise die Eröffnungsveranstaltung zu diesem Thema sein, bei der ein internationales Expertengremium diskutieren wird, wie Nachhaltigkeit und Nachverfolgbarkeit zu immer wichtigeren Anliegen im Sektor geworden sind, und das Thema erstmals in der Welt des Schmucks ansprechen.



Zusätzlich stehen die Digital Talks auf der Agenda, eine Reihe von 30-minütigen Brainstorming-Sitzungen mit internationalen Schmuckkäufern zu den wichtigsten Themen der digitalen Innovation. Darüber hinaus werden die Gem Talks das gleiche Format haben, sich jedoch auf die Welt der Edelsteine konzentrieren - Experten werden darin ihre Meinungen zu Trends und Zukunftsszenarien in einer Mischung aus Technologie und Ethik anbieten.



TRENDVISION Schmuck + Prognose, das unabhängige Observatorium von Vicenzaoro, wird der Höhepunkt der diesjährigen Winterausgabe sein. Als der führende Prädiktor für Design- und Verbrauchertrends in den Branchen Schmuck und Edelsteine wird es als ein Referenzpunkt für die Analyse internationaler Markttransformationen dienen und führenden Akteuren des Sektors Feedback liefern.



In diesem Jahr möchte die Vicenzaoro insbesondere die Beziehung mit internationalen erstrangigen Käufern stärken und durch die Initiative PRIMA VICENZAORO in Zusammenarbeit mit der italienischen Handelsvertretung die führenden Geschäftsvertreter der Welt zusammenbringen.



VICENZAORO verkörpert das Konzept der Boutique-Messe, bei denen Aussteller in sechs Segmente aufgeteilt werden, organisiert nach Produktionsart, Positionierung und Marktattraktivität: ICON, LOOK, CREATION, ESSENCE, EXPRESSION, EVOLUTION.



Vom 18. bis zum 20. Januar findet die "VIOFF Golden Wood Edition" statt, die Vicenza Oro Fuori Fiera, die von der Stadt Vicenza ins Leben gerufen wurde, um für die Stadt und ihre Exzellenz im Rahmen des Vicenzaoro-Januars bei Besuchern der Messe und der Stadt zu werben. Mit den Initiativen sollen Spenden für die Wiederaufforstung des Asiago-Plateaus gesammelt werden.



PRESSEBÜRO ITALIAN EXHIBITION GROUP



Patrizia Rovaris | Press Office Manager Jewellery & Fashion Division



patrizia.rovaris@iegexpo.it







INTERNATIONALES PRESSEBÜRO VICENZAORO: Barabino & Partners



Marco Lastrico



E-Mail: m.lastrico@barabinousa.com



Telefon: +1-212-308-8710



Mobil: +1-917-634-1685







Alessio Costa



E-Mail: a.costa@barabino.it



Telefon: +39-02/72-02-35-35



Mobil: +39-340/344-23-29



OTS: Italian Exhibition Group (IEG) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133324 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133324.rss2