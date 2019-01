The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2019

ISIN Name



CA5667241007 MARICANN GROUP INC.

GB00BD8QVH41 INTERCONT.H.LS-,198095238

HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING

US03835C1080 APPTIO INC. CL.A DL-,0001

US26885J1034 EQGP HOLDINGS LP UTS

US45321L1008 IMPERVA INC. DL -,0001

US83545R2076 SONIC FOUNDRY NEW DL-,01

US98105T1043 WOORI BANK ADR/3SW