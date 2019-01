Halle (ots) - China hat sich zu einem zunehmend überlegenen Konkurrenten gemausert. Davon ist Putins erstarrtes Russland weit entfernt. Und da es keine Bedrohung darstellt, ist es dank seiner staatlich erzwungenen Berechenbarkeit ein fast idealer Handelspartner. Fast ideal muss es heißen, weil da noch die aggressive Außenpolitik des Kremls ist. Andererseits: Wandel durch Handel und Annäherung, das hat ja schon einmal geklappt. Im Kalten Krieg. Warum also, so ungefähr funktioniert die Argumentation des Ostausschusses, sollte man sich von einem völkerrechtswidrigen Landraub wie der Krim-Annexion die lukrativen Geschäfte vermiesen lassen?



