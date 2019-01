Heidelberg (ots) - Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) kommentiert die Organspende-Zahlen:



"Endlich wieder mehr Organspenden. 955 Spender, ein Plus von rund 20 Prozent - das kann sich sehen lassen. Eines sind die steigenden Zahlen aber ganz sicher nicht: Ein Signal, dass weitere Reformen damit unnötig geworden seien. Noch immer bleibt die Spendebereitschaft in Deutschland eher bescheiden. Auch die aktuelle Zahl liegt noch deutlich unter dem Niveau, auf dem sich die Spenden vor dem Bekanntwerden der Organspendeskandale 2012 bewegten. Damals stellten jährlich rund 1200 Menschen ihre Lebern, Nieren, Herzen zur Verfügung.



Warum die Spendebereitschaft wieder gestiegen ist, lässt sich nur vermuten. Vieles spricht dafür, dass die Strukturen in den Kliniken besser geworden sind. Nach den Verfehlungen einzelner Ärzte wurde nicht nur das interne Qualitätsmanagement verbessert, sondern auch die Abläufe, damit mehr Spenderorgane den Weg auf die Eurotransplant-Listen finden. Das zeigt erste Wirkung.



Und in die Bevölkerung hinein dürfte die gesellschaftliche Debatte der letzten Monate zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der eigenen Spendebereitschaft geführt haben. Der Bundestag debattiert über die Widerspruchslösung - und der Einzelne füllt den Spenderausweis aus. Eine gute Entwicklung für die vielen Kranken auf den Wartelisten. Aber das darf höchstens ein Anfang sein."



OTS: Rhein-Neckar-Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66730.rss2



Pressekontakt: Rhein-Neckar-Zeitung Dr. Klaus Welzel Telefon: +49 (06221) 519-5011