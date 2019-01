Die gegenwärtige Situation von Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) kann in drei Zahlen zusammengefasst werden: Aurora Cannabis ist die Nummer 1 hinsichtlich der Jahresproduktion an Cannabis. Das Unternehmen wurde als zweites Cannabisunternehmen an der New Yorker Börse gelistet. Damit können viel mehr Investoren die Aktien handeln. Aurora ist der drittgrößte kanadische Marihuanaproduzent hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Aber das ist wie gesagt die gegenwärtige Situation. Wo wird Aurora in fünf Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...