Nachwirkungen des Ghosn-Skandals: Nissan überprüft frühere Entscheidungen, die in den USA gemacht wurden, und Munoz war zunächst beurlaubt worden. Jetzt geht er.

Der hochrangige Nissan-Motor-Manager Jose Munoz hat seinen Posten bei der US-Tochter des japanischen Autobauer geräumt. Dies teilte ein Sprecher am Freitag in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters mit. Der Schritt des Chief Performance Officer ...

