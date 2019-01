von Wolfgang Ehrensberger und Klaus Schachinger, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Die beiden US-Fahrdienste Uber und Lyft planen demnächst milliardenschwere Börsengänge. Machen die Marktturbulenzen ihnen einen Strich durch die Rechnung? Joachim von der Goltz: Die großen Debütanten in den USA, allen voran sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...