Wochenrückblick KW2: Die Hoffnung ist zurückgekehrt

Noch ist es zu früh für eine Entwarnung. Allerdings scheint sich der DAX zu Beginn des Jahres 2019 mehr als nur stabilisiert zu haben, nachdem das Börsenjahr 2018 noch mit einem satten Kursminus von rund 18 Prozent beendet wurde.

Auch in den USA hat sich die Stimmung an den Börsen gebessert. Der Dezember-Arbeitsmarktbericht hat für reichlich Optimismus gesorgt. Außerdem dürfte die Notenbank Fed ihr Tempo in Sache Leitzinserhöhungen in Zukunft drosseln.

Und natürlich wird an den Märkten auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA gehofft. Hoffen wir, dass eine solche irgendwann tatsächlich erreicht wird.

Deutschland

Der Chemiekonzern BASF bewegt sich derzeit in einem schwierigen Marktumfeld. Trotzdem vergessen die Ludwigshafener nicht, passende Maßnahmen zu ergreifen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Die Frage bleibt nur, ob es die richtigen Maßnahmen sind. Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...