Da sich der Markt in einem volatilen Zustand befindet, wenden sich die Top-Investoren verlässlichen Namen für Wert und Wachstum zu. Hier erfährst du, was wir herausgefunden haben, nachdem wir drei The Motley Fool-Mitarbeiter gebeten hatten, die Aktienkäufe der weltbesten Investoren zu recherchieren und zu bewerten. Lies weiter, um zu erfahren, warum einige der Top-Investoren der Wall Street Apple (WKN:865985), Procter & Gamble (WKN:852062) und McDonalds (WKN:856958) inmitten des jüngsten Markteinbruches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...