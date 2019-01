FANG-Aktien haben mächtig an Wert verloren, und zwei der vier hat es am härtesten getroffen. Die Aktien von Facebook (WKN:A1JWVX) und Netflix (WKN:552484) sind um 34 % bzw. 36 % gefallen, seit sie im Sommer Allzeithöchststände erreichen konnten. Beide Unternehmen dominieren nach wie vor ihre jeweiligen Branchen. Facebook ist immer noch die weltweit führende Social-Networking-Seite und zieht monatlich 2,27 Milliarden aktive Nutzer an. Netflix hat 137,1 Millionen Streaming-Mitgliedschaften in Petto. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...