adidas: Anleger dürfen sich auf so einiges freuen

Auch 2019 möchte Europas größter Sportartikelhersteller Anlegern einiges bieten. Aus diesem Grund wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm bei adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) gleich zu Jahresbeginn fortgeführt.

In diesem Jahr sollen insgesamt eigene Aktien im Wert von ungefähr 800 Mio. Euro zurückgekauft werden. In einer ersten Tranche des Rückkaufprogramms hatte adidas in 2018 insgesamt 5,1 Millionen Aktien für 1 Mrd. Euro zurückerworben. Das Programm ist insgesamt 3,0 Mrd. Euro schwer und bis Mai 2021 angesetzt.

