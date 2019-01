Gut, hier in der Ecke hält sich Ralf Stegner auf, jener SPD-Mann, der durch - sagen wir einmal - mitunter eigenwillige Gedanken auffällt. Aber dass es in Kiel so ausarten muss, das kann sich außerhalb kaum jemand vorstellen. Dort ist am Theodor Heuss Ring, einer vielbefahrenen Umgehungsstraße Kiels, die Hölle los. Denn dort steht eine Luftmessstation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...