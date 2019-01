Teilnehmer des Seminars "From Humanitarian Aid for Stability: UAE and EU together" erklärten, dass die VAE eine bedeutende Position in der humanitären und Entwicklungsarbeit als größter Entwicklungshilfegeber weltweit im Verhältnis zum BIP eingenommen haben.

From Humanitarian Aid for Stability UAE and EU together seminar (Photo: AETOSWire)

Die vom Federal National Council (FNC) der VAE in Zusammenarbeit mit der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe EU-VAE im Europäischen Parlament und dem Roten Halbmond der Emirate organisierte Veranstaltung fand am Sitz des Europäischen Parlaments in Brüssel statt.

Ihre Exzellenz Dr. Amal Al Qubaisi, Sprecherin des FNC, sagte auf dem Seminar: "Hilfe für Menschen in Not ist in unserer Kultur tief verwurzelt, und wir fühlen uns verantwortlich für unterprivilegierte und schutzlose Gruppen. Instabilität bietet einen fruchtbaren Boden für Terrorismus und Extremismus, weshalb unser Entwicklungsengagement auch ein Engagement für Stabilität beinhaltet eine Priorität, die wir mit der EU teilen."

Sie betonte die Bemühungen des Roten Halbmonds der Emirate, Leben zu retten und Stabilität in Krisen- und Katastrophengebieten weltweit zu fördern. In diesem Sinne fügte sie hinzu: "In den VAE sind rund 45 humanitäre Organisationen ansässig, die international tätig sind. Zwischen April 2015 und Dezember 2018 hat das Land 4,91 Milliarden USD Hilfe an den Jemen gezahlt und seit Ausbruch der Syrienkrise mehr als 127.000 Syrern einen sicheren Hafen geboten."

Seine Exzellenz Antonio López-Istúriz White, Mitglied des Europäischen Parlaments, betonte die Bedeutung der vereinten Anstrengungen von EU und VAE in den Bereichen Wirtschaft und Investitionen sowie im Kampf gegen Terrorismus, bei humanitärer Hilfe und Risikokontrolle. Er erwähnte lobend das unermüdliche Engagement der VAE für Sicherheit und Stabilität in der Welt sowie die Rolle des Roten Halbmond der Emirate und anderer humanitärer Organisationen im Land.

Seine Exzellenz Christos Stylianides, Europäischer Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, sagte: "Zunehmende globale Herausforderungen erfordern nachhaltige humanitäre Anstrengungen. Wir danken den VAE, einem weltweiten Vorbild bei humanitärem Engagement, für ihre unerschütterliche Solidarität, ihren bedeutenden Beitrag zur Krisenbewältigung, ihre maßgebliche Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit und ihre aktive Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen."

Seine Exzellenz Denis Haveaux, Direktor des EU-Büros des Roten Kreuzes, bekräftigte die Partnerschaft von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond bei der humanitären Hilfe, und betonte die Bedeutung eines sicheren Zugangs zu Hilfsleistungen, insbesondere für Opfer vergessener Krisen.

