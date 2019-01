In einem aktuellen Bericht erklärt die Federal Reserve Bank von St. Louis, worin der intrinsische Wert von Bitcoin besteht.

TOP-Meldung Federal Reserve erklärt, worin Bitcoins intrinsischer Wert besteht Die Federal Reserve Bank von St. Louis hat am Freitag einen Artikel über Bitcoin veröffentlicht. Darin sagt die Bank, dass es für den Bitcoin-Preis drei mögliche Entwicklungen gibt: die unbegrenzte Aufwertung, null oder irgendwo dazwischen. Die Zentralbanker glauben, dass Bitcoin in Zukunft irgendwo dazwischen liegen wird. Die Autoren des Berichts, David Andolfatto und Andrew Spewak, kommen zu dem Schluss, dass einer der Faktoren, die den Preis von Bitcoin unter Druck setzen, in dem ständig wachsenden Angebot an alternativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...